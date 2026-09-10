Conférence de Sylvie Octobre, Moulin de la Bellassière, Crécy-Couvé

Informations pratiques

Conférence de Sylvie Octobre 19 et 20 septembre Moulin de la Bellassière Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Corée est l’invité d’honneur des Journées du Patrimoine à Crécy-Couvé.

A cette occasion Sylvie Octobre interviendra pour une conférence et un échange avec le public sur le thème :

« la Corée et son soft power culturel : d’un intérêt confidentiel à un phénomène de société ».

Sylvie Octobre est sociologue au ministère de la Culture, chercheuse au Centre Max Weber (ENS Lyon) et enseignante à Sciences Po Paris. Spécialiste des pratiques culturelles des jeunes et de la globalisation de la culture, elle est notamment l’auteure, avec Vincenzo Cicchelli, des ouvrages de référence « K-pop, soft power et culture globale » et « Les K-dramas, ces séries qui font du bien », consacrés à l’essor mondial de la vague culturelle coréenne.

Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

La Corée est l’invité d’honneur des Journées du Patrimoine à Crécy-Couvé.

©sylvieoctobre