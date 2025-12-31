Conférence-débat Des arts et des femmes Saint-Quentin

Conférence-débat Des arts et des femmes

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 19:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer vous invite à participer le vendredi 13 mars 2026 à 18h à une conférence débat autour des arts et des femmes.

Si les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan, comme muses, modèles, protectrices, mécènes, collectionneuses, accompagnatrices, etc., il leur a souvent été difficile de revendiquer leur place légitime, particulièrement comme créatrices. Avec cette conférence dédiée à une Histoire de l’Art à travers les femmes (qui raconte aussi une histoire des femmes à travers l’art) le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer entend contribuer à les porter de l’ombre à la lumière…

Une conférence animée par Valérie D’AMICO, Chargée de la médiation scientifique à la direction du Patrimoine

Gratuit et sans réservation.

Contact infos 03 23 06 93 98

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 98

English :

The Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer invites you to take part in a conference-debate on arts and women on Friday March 13, 2026 at 6pm.

While women have always played a leading role, as muses, models, protectors, patrons, collectors, companions, etc., it has often been difficult for them to claim their rightful place, particularly as creators. With this conference dedicated to a History of Art through Women (which also tells a story of women through art), the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer intends to help bring them from obscurity into the light…

A conference moderated by Valérie D?AMICO, in charge of scientific mediation at the Heritage Department

Free of charge and without reservation.

Contact info: 03 23 06 93 98

