Conférence-débat : Et si mieux dormir changeait vraiment votre vie ? Nantes
Conférence-débat : Et si mieux dormir changeait vraiment votre vie ? Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 10:00 – 12:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription Tout public
Harmonie Mutuelle vous propose une conférence-débat pour mieux comprendre le sommeil.Venez échanger avec des experts pour• Comprendre son sommeil• Prévenir les troubles• Agir concrètement au quotidienRepartez avec des conseils concrets pour améliorer durablement vos nuits !En présence de :Armel TRIPON, skipper au grand largeSylvie DE LA TULLAYE, médecin spécialiste du sommeilSylvain MONNIER, coach sportif???? Inscription obligatoire
Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://www.facebook.com/harmoniemutuelle/photos/-et-si-mieux-dormir-devenait-votre-alli%C3%A9-sant%C3%A9-harmonie-mutuelle-vous-propose-un/1440667991420831/
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