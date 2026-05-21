Conférence-débat, Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Média-Culture Edmond Gerrer · Colmar
Informations pratiques
Conférence-débat Samedi 19 septembre, 14h30 Pôle Média-Culture Edmond Gerrer Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
André Malraux a-t-il sauvé d’un désastre le centre historique de Colmar?
par Michel Spitz, ancien maître de conférence à l’Ecole Nationale d’Architecture de Strasbourg, Adjoint au Maire de Colmar chargé du patrimoine et des grands projets.
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer 1 Rue de la Montagne verte, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33389206870 https://bibliotheque.colmar.fr/le-pmc Bus : arrêt Marché couvert.
André Malraux a-t-il sauvé d’un désastre le centre historique de Colmar?
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