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Conférence-débat, Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar

samedi 19 septembre 2026 · Pôle Média-Culture Edmond Gerrer · Colmar

Conférence-débat, Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer
Adresse
1 Rue de la Montagne verte, 68000 Colmar, France
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin

Conférence-débat Samedi 19 septembre, 14h30 Pôle Média-Culture Edmond Gerrer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

André Malraux a-t-il sauvé d’un désastre le centre historique de Colmar?
par Michel Spitz, ancien maître de conférence à l’Ecole Nationale d’Architecture de Strasbourg, Adjoint au Maire de Colmar chargé du patrimoine et des grands projets.

Pôle Média-Culture Edmond Gerrer 1 Rue de la Montagne verte, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33389206870 https://bibliotheque.colmar.fr/le-pmc Bus : arrêt Marché couvert.
André Malraux a-t-il sauvé d’un désastre le centre historique de Colmar?

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