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Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis », Salle des Augustins, Hazebrouck

jeudi 10 décembre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck

Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis », Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Salle des Augustins
Adresse
Place Degroote Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord

Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis » Jeudi 10 décembre, 18h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
La conférencière rapprochera les tableaux que Pierre Paul Rubens (1577-1640) consacra à la vie de Marie de Médicis reine de France, épouse d’Henri IV, conservés au Louvre de ceux du musée de Cambrai.

Amis du musée d’Hazebrouck

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