Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis », Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis » Jeudi 10 décembre, 18h30 Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

La conférencière rapprochera les tableaux que Pierre Paul Rubens (1577-1640) consacra à la vie de Marie de Médicis reine de France, épouse d’Henri IV, conservés au Louvre de ceux du musée de Cambrai.

Amis du musée d’Hazebrouck