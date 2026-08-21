AGENDA · Hazebrouck
Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis », Salle des Augustins, Hazebrouck
jeudi 10 décembre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck
Informations pratiques
Conférence d’Edith Marcq: « Rubens et la gloire des Médicis » Jeudi 10 décembre, 18h30 Salle des Augustins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
La conférencière rapprochera les tableaux que Pierre Paul Rubens (1577-1640) consacra à la vie de Marie de Médicis reine de France, épouse d’Henri IV, conservés au Louvre de ceux du musée de Cambrai.
Amis du musée d’Hazebrouck
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