Informations pratiques

Conférence : « Dernières nouvelles des dinosaures charentais » par Jean-François Tournepiche Samedi 19 septembre, 17h30 Médiathèque l’Orangerie Charente

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Après plus d’un quart de siècle de recherches, les dinosaures charentais sont devenus une véritable spécificité, contribuant au renom de la région.

Le long de la vallée de la Charente, entre Châteauneuf-sur-Charente et Jarnac, le site d’Angeac-Charente voit se succéder les découvertes paléontologiques. Du terrain aux laboratoires, les chercheurs explorent un écosystème vieux de 140 millions d’années, qui a déjà livré plus de 100 000 vestiges.

Cette conférence propose une synthèse des recherches menées sur le site : leur histoire, leurs méthodes et leurs résultats. Elle permettra de reconstituer ce monde disparu, dans lequel vivait l’un des plus grands dinosaures connus au monde.

Les dernières campagnes de fouilles ont également mis au jour une nouvelle espèce de grand dinosaure, preuve qu’après 16 ans de recherches, les surprises sont toujours au rendez-vous.

La conférence sera animée par Jean-François Tournepiche, conservateur en chef honoraire du patrimoine, en poste au musée d’Angoulême pendant près de 40 ans, jusqu’en 2023.

Médiathèque l’Orangerie 7, quai de l’orangerie, 16200 Jarnac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545354229 https://www.reseau-libellus.fr/ https://www.instagram.com/mediathequejarnac/;https://www.facebook.com/mediathequedejarnac [{« type »: « phone », « value »: « 0545354229 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr »}] La médiathèque l’Orangerie de Jarnac est ouverte à tous et totalement accessible avec son parking et son ascenseur.

Créée en 1989 puis installée dans un ancien chai réhabilité en 2010 sur les quais de la Charente, la médiathèque L’Orangerie de Jarnac offre un espace aéré et lumineux aux lecteurs et visiteurs avec une offre de plus de 50 000 documents, composée de livres, CD, DVD et magazines. L’équipe est à votre service pour vous accueillir, vous orienter et vous conseiller.

La médiathèque propose tout au long de l’année des animations gratuites et ouvertes à tous : expositions, conférences et rencontres, ateliers, concerts ou spectacles vivants.

L’espace Jeunesse propose chaque mois des animations à destination des enfants : le mercredi pour les enfants à partir de 3 ans et le jeudi pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Ces séances permettent d’accueillir les familles, les assistantes maternelles, la crèche, le centre de loisirs…

La médiathèque propose également des fonds et services spécifiques : le fonds local et le fonds François Mitterrand, l’espace Lire autrement pour les personnes en situation de handicap visuel, un Espace DYS pour les enfants souffrant de troubles Dys et difficultés de lecture, le portage de documents à domicile pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Parking, ascenseur

Après plus d’un quart de siècles de recherches, les dinosaures charentais sont devenus une spécificité qui contribue au renom de cette région.

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