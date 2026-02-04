Conférence Des archives bien hospitalières … Archives et Patrimoine Romans-sur-Isère

Conférence Des archives bien hospitalières …

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Venez nombreux pour la conférence Des archives bien hospitalières… par Julien Mathieu, et faites un tour d’horizon d’archives essentielles pour l’histoire des familles, de la santé et plus généralement pour l’histoire locale.

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives@ville-romans26.fr

English :

Come along to Julien Mathieu’s talk Des archives bien hospitalières? , and take a tour of archives that are essential to the history of families, healthcare and local history in general.

