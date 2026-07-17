Conférence « Des photographies au musée des Tissus : inspirer, documenter, conserver, étudier », Musée des Tissus, Lyon

Informations pratiques

Conférence « Des photographies au musée des Tissus : inspirer, documenter, conserver, étudier » Jeudi 20 mai 2027, 18h30 Musée des Tissus Métropole de Lyon

limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-20T18:30:00+02:00 – 2027-05-20T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-20T18:30:00+02:00 – 2027-05-20T20:00:00+02:00

Des photographies au musée des Tissus : inspirer, documenter, conserver, étudier

Conférence donnée par Romy Schäfer, chargée de la photothèque et des collections photographiques.

Cette conférence sera l’occasion de présenter les fonds photographiques patrimoniaux, conservés par le musée des Tissus et totalement méconnus. Principalement constitués de photographies historiques de l’institution, dont l’ancienneté a fait basculer son statut de la photographie documentaire à un objet patrimonial, il s’est enrichi depuis la création du musée à la fin du XIXe siècle de photographies à valeur d’archives privées ou industrielles, documents précieux complétant le contexte de création, processus créatif ou utilisation des oeuvres textiles de la collection. Support scientifique important, les collections photographiques permettent de mieux appréhender les dynamiques à l’oeuvre dans l’univers du textile et de la mode, et le rôle central de la photographie dans ces domaines.

Cet évènement fait partie d’un cylce de trois conférences La photographie à l’oeuvre dans le textile.

Musée des Tissus 34 rue de la Charité 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.museedestissus.fr/ https://www.instagram.com/museetissuslyon Le musée est actuellement fermé au public pour un vaste projet de restructuration et de rénovation à la fois architectural et muséographique. Dans ce contexte, l’équipe mène un vaste chantier des collections qui a permis de découvrir la richesse du fonds photographique, largement ignoré et méconnu.

Actuellement, les missions de diffusion et de valorisation des

collections se poursuivent à travers des projets numériques et

hors-les-murs. Métro : Ligne A – station Ampère/Victor-Hugo

Bus : Navette Presqu’île – arrêt Sainte-Hélène

Train : Gare SNCF Perrache

Des photographiques au musée des Tissus : inspirer, documenter, conserver, étudier

© Peter Caine