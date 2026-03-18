Conférence Des sorciers à Joinville

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Michel Lapasset présentera au public le tome III de Joinville une ville seigneuriale .

Puis il fera une conférence sur l’un des thèmes de l’ouvrage un procès en sorcellerie de 1585. La copie d’une sentence est le seul vestige des archives du bailliage de Joinville avant 1686. Sorcellerie! .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est elisabeth.liebaut@sfr.fr

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English :

L’événement Conférence Des sorciers à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville