Conférence Des sorciers à Joinville Joinville
Conférence Des sorciers à Joinville Joinville samedi 21 mars 2026.
Conférence Des sorciers à Joinville
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Tout public
Michel Lapasset présentera au public le tome III de Joinville une ville seigneuriale .
Puis il fera une conférence sur l’un des thèmes de l’ouvrage un procès en sorcellerie de 1585. La copie d’une sentence est le seul vestige des archives du bailliage de Joinville avant 1686. Sorcellerie! .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est elisabeth.liebaut@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Des sorciers à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville