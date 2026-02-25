Conférence Des taureaux, des hommes & des Dieux Château des Baumes Istres

Istres

Conférence Des taureaux, des hommes & des Dieux

Mardi 16 juin 2026 à partir de 18h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

La conférence retrace l’histoire fascinante des liens entre l’homme et le taureau depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours par André Viard, journaliste

À travers les découvertes archéologiques et les grands récits mythologiques, elle montre comment cet animal est devenu un symbole de force, de pouvoir et de fertilité. De la chasse préhistorique aux rituels religieux puis aux spectacles taurins, cette intervention éclaire l’évolution d’une relation qui a profondément marqué de nombreuses civilisations. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

The lecture traces the fascinating history of the relationship between humans and bulls from Prehistory to the present day, presented by André Viard, journalist.

L’événement Conférence Des taureaux, des hommes & des Dieux Istres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Istres