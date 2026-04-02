Informations pratiques

Ensisheim

Conférence Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 21:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Conférence, rencontre et dédicace

Découvrez l’incroyable destinée de Clément de Metternich à travers les commentaires d’Yves Moritz.

La conférence est proposée dans le cadre du programme thématique autour de l’histoire des Habsbourg à Ensisheim et animée par Yves Moritz, auteur du Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe, préfacé Georges de Hasbourg-Lorraine.

Clément de Metternich est un prince de la diplomatie du XIXe siècle. Allemand de la vallée du Rhin par son père et Alsacien par sa mère, il va se mettre au service de l’Autriche pendant toute sa carrière.

Il servira les Habsbourg pendant près de 40 années en tant qu’ambassadeur puis ministre des Affaires étrangères.

Metternich cumulera ces fonctions diplomatiques avec celles de chancelier sur les 27 dernières années de son parcours qui s’arrête en 1848, chassé du pouvoir par la Révolution.

Découvrez l’incroyable destinée de ce stratège politique à travers les commentaires d’Yves Moritz.

Des dédicaces sont prévues à l’issue de la conférence. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture, Meet-and-Greet, and Book Signing

Discover the incredible life story of Clément de Metternich through the commentary of Yves Moritz.

L’événement Conférence Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Centre Haut-Rhin Ensisheim