Conférence Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe Ensisheim
jeudi 26 novembre 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Conférence Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe
Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 21:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Conférence, rencontre et dédicace
Découvrez l’incroyable destinée de Clément de Metternich à travers les commentaires d’Yves Moritz.
La conférence est proposée dans le cadre du programme thématique autour de l’histoire des Habsbourg à Ensisheim et animée par Yves Moritz, auteur du Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe, préfacé Georges de Hasbourg-Lorraine.
Clément de Metternich est un prince de la diplomatie du XIXe siècle. Allemand de la vallée du Rhin par son père et Alsacien par sa mère, il va se mettre au service de l’Autriche pendant toute sa carrière.
Il servira les Habsbourg pendant près de 40 années en tant qu’ambassadeur puis ministre des Affaires étrangères.
Metternich cumulera ces fonctions diplomatiques avec celles de chancelier sur les 27 dernières années de son parcours qui s’arrête en 1848, chassé du pouvoir par la Révolution.
Découvrez l’incroyable destinée de ce stratège politique à travers les commentaires d’Yves Moritz.
Des dédicaces sont prévues à l’issue de la conférence. 0 .
Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54
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English :
Lecture, Meet-and-Greet, and Book Signing
Discover the incredible life story of Clément de Metternich through the commentary of Yves Moritz.
L’événement Conférence Dictionnaire Metternich Le cocher de l’Europe Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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