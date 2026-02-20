Conférence d’initiation à l’art contemporain Se réveiller (ciseaux) La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

Conférence d’initiation à l’art contemporain Se réveiller (ciseaux)

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01 19:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Face à l’idée répandue selon laquelle il faudrait comprendre pour apprécier l’art contemporain, je défends l’idée qu’il faut d’abord y croire, ou plutôt, avoir envie d’y croire !

De cette envie d’y croire comme préalable à l’instauration d’une relation de confiance et d’affection avec les oeuvres, peut alors naître la compréhension elle passe par le regard, l’attention, la surprise, l’émotion, qui doit susciter l’envie d’apprendre, d’en savoir plus, mieux. Envie d’y croire et savoirs ouvrent ainsi, ensemble, la possibilité de rester critiques, éveillé·e·s. Et vous, avez-vous envie d’y croire ?

En trois temps, et en s’appuyant sur des oeuvres des expositions et de la collection du Frac Franche-Comté, les conférences proposeront de réfléchir à ce que les oeuvres d’art nous font, et nous font faire.

Conférences par Claire Kueny Docteure en histoire et théorie de l’art Critique d’art Enseignante-chercheuse à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.

Se réveiller (ciseaux)

Lors de ce troisième échange, nous nous pencherons sur la manière dont les oeuvres agissent en regard du monde et face à ses troubles, et nous engagent à agir en retour. Nous questionnerons ainsi les exigences nouvelles qu’impose notre monde aux artistes, et l’autonomie de l’art qui a fait l’apanage de la modernité.

Les ciseaux, pour leur côté tranchant, nous servirons à rendre compte des intentions et positionnements critiques à l’égard du monde que portent les artistes à travers leurs oeuvres, pour tenter de nous réveiller.

Mercredi 25 février à 18h30 > S’éveiller (pierres)

Mercredi 1er avril à 18h30 > Se réveiller (ciseaux)

Feuilles, pierres, ciseaux cycle de conférences d’initiation à l’art contemporain. .

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66 accueil.lavilla@frac-franche-comte.fr

