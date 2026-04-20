Exposition véhicules anciens et bourse de pièces Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Arc-lès-Gray

Exposition véhicules anciens et bourse de pièces

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Passion véhicules Val de Saône vous propose une exposition de véhicules anciens et une bourse de pièces. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 52 18 33 contactp2vs@gmail.com

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English :

L’événement Exposition véhicules anciens et bourse de pièces Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY