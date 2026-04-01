Visite du parc Lamugnière La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

Arc-lès-Gray

Visite du parc Lamugnière

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins,

l’Office de Tourisme du Val de Gray vous propose une visite guidée du Parc Lamugnière. Ce site pittoresque classé offre un écrin exceptionnel à La Villa Frac-Collection.

Pour plus d’information, contactez l’Office de Tourisme du Val de Gray au 03 84 65 18 15 ou

à l’adresse tourisme@cc-valdegray.fr .

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite du parc Lamugnière

L’événement Visite du parc Lamugnière Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-28 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)