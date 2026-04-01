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Visite du parc Lamugnière La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

Visite du parc Lamugnière La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière

Adresse : 50 Rue de Dijon

Ville : 70100 Arc-lès-Gray

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arc-lès-Gray

Visite du parc Lamugnière

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins,
l’Office de Tourisme du Val de Gray vous propose une visite guidée du Parc Lamugnière. Ce site pittoresque classé offre un écrin exceptionnel à La Villa Frac-Collection.
Pour plus d’information, contactez l’Office de Tourisme du Val de Gray au 03 84 65 18 15 ou
à l’adresse tourisme@cc-valdegray.fr   .

La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite du parc Lamugnière

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