Visite du parc Lamugnière La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray
Visite du parc Lamugnière La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière Arc-lès-Gray dimanche 7 juin 2026.
Arc-lès-Gray
Visite du parc Lamugnière
La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins,
l’Office de Tourisme du Val de Gray vous propose une visite guidée du Parc Lamugnière. Ce site pittoresque classé offre un écrin exceptionnel à La Villa Frac-Collection.
Pour plus d’information, contactez l’Office de Tourisme du Val de Gray au 03 84 65 18 15 ou
à l’adresse tourisme@cc-valdegray.fr .
La Villa Frac-Collection Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite du parc Lamugnière
L’événement Visite du parc Lamugnière Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-28 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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