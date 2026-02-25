Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière Arc-lès-Gray
lundi 17 août 2026 · La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Arc-lès-Gray
Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé
La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Explorez les notions de répétition et de motif dans la pratique artistique avec la linogravure, technique d’impression en sérigraphie et repartez avec votre impression et votre plaque gravée.
Cet atelier s’accompagnera d’une découverte des oeuvres de la Villa liées à ce même thème. .
La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66
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English : Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé
L’événement Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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