Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

lundi 17 août 2026 · La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière · Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé

La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Explorez les notions de répétition et de motif dans la pratique artistique avec la linogravure, technique d’impression en sérigraphie et repartez avec votre impression et votre plaque gravée.

Cet atelier s’accompagnera d’une découverte des oeuvres de la Villa liées à ce même thème. .

La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66

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English : Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé

L’événement Atelier 7-12 ans / Atelier impression / Motif gravé Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)