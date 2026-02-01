Conférence d’initiation à l’art contemporain s’éveiller (pierres) La Villa Frac-Collection Arc-lès-Gray

Conférence d’initiation à l’art contemporain s’éveiller (pierres)

La Villa Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25 19:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Le Frac propose Feuilles, pierres, ciseaux un cycle de conférences d’initiation à l’art contemporain dans une approche sensible et accessible à tous. Trois rendez-vous pour se familiariser avec l’art et approfondir ses connaissances.

Face à l’idée répandue selon laquelle il faudrait comprendre pour apprécier l’art contemporain, je défends l’idée qu’il faut d’abord y croire, ou plutôt, avoir envie d’y croire !

De cette envie d’y croire comme préalable à l’instauration d’une relation de confiance et d’affection avec les œuvres, peut alors naître la compréhension elle passe par le regard, l’attention, la surprise, l’émotion, qui doit susciter l’envie d’apprendre, d’en savoir plus, mieux. Envie d’y croire et savoirs ouvrent ainsi, ensemble, la possibilité de rester critiques, éveillé·e·s. Et vous, avez-vous envie d’y croire ?

En trois temps, et en s’appuyant sur des œuvres des expositions et de la collection du Frac Franche-Comté, les conférences proposeront de réfléchir à ce que les œuvres d’art nous font, et nous font faire.

Conférences par Claire Kueny Docteure en histoire et théorie de l’art Critique d’art Enseignante-chercheuse à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon.

S’éveiller (pierres)

Pour notre deuxième rendez-vous, nous verrons comment les œuvres, en jouant sur les limites du visible et de l’audible, suscitent notre attention, éveillent nos sens, exigent notre implication.

Les œuvres seront alors assimilées aux pierres, toujours porteuses d’un ailleurs, d’un autrefois . Notre éveil passera par l’approfondissement, la découverte des strates de savoir qu’elles contiennent.

Feuilles, pierres, ciseaux cycle de conférences d’initiation à l’art contemporain. .

La Villa Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66 accueil.lavilla@frac-franche-comte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence d’initiation à l’art contemporain s’éveiller (pierres)

L’événement Conférence d’initiation à l’art contemporain s’éveiller (pierres) Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)