Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Espace Festi’Val Arc-lès-Gray
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Festi'Val · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Arc-lès-Gray
Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules
Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
La Communauté de Communes Val de Gray accueille Marc-André Selosse, biologiste et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, pour une conférence consacrée aux relations entre les arbres et les organismes microscopiques qui les entourent. .
Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules
L’événement Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Arc-lès-Gray (Haute-Saône)
- Focus sur la collection du Frac Franche-Comté Robert Breer La Villa Frac-Collection Arc-lès-Gray 15 juillet 2026
- Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé La Villa / Frac-Collection Arc-lès-Gray 20 juillet 2026
- L’Automnale vide grenier Arc-lès-Gray 6 septembre 2026
- Festival en Arc rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 18 septembre 2026
- Thé dansant Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 25 octobre 2026