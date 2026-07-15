Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

La Communauté de Communes Val de Gray accueille Marc-André Selosse, biologiste et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, pour une conférence consacrée aux relations entre les arbres et les organismes microscopiques qui les entourent. .

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32 environnement@cc-valdegray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules

L’événement Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY