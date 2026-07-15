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AGENDA · Arc-lès-Gray

Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

mercredi 9 septembre 2026 · Espace Festi'Val · Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Festi'Val
Adresse
12b Rue Louis Chauveau
Ville
70100 Arc-lès-Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Arc-lès-Gray

Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

La Communauté de Communes Val de Gray accueille Marc-André Selosse, biologiste et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, pour une conférence consacrée aux relations entre les arbres et les organismes microscopiques qui les entourent.   .

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 43 61 32  environnement@cc-valdegray.fr

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English : Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules

L’événement Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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