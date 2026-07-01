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AGENDA · Arc-lès-Gray

Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé La Villa / Frac-Collection Arc-lès-Gray

lundi 20 juillet 2026 · La Villa / Frac-Collection · Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Villa / Frac-Collection
Adresse
50 Rue de Dijon
Ville
70100 Arc-lès-Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arc-lès-Gray

Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Le terme Tataki Zomé, vient des mots japonais tataki marteler et zomé teindre , il s’agit d’un procédé de martelage de végétaux permettant de révéler leur empreinte sur une matière choisie.

C’est en partant de l’œuvre de Charlotte Moth présente dans l’exposition, que nous vous invitons à venir découvrir et pratiquer la technique du Tataki Zomé, impression végétale. Nous vous proposons deux heures d’atelier où petits et grands sont invités à découvrir l’éco-art et une tradition ancestrale à mi-chemin entre art et artisanat.

Vous repartirez avec votre impression sur textile !   .

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66 

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English :

L’événement Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-04 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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