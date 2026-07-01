Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé La Villa / Frac-Collection Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Le terme Tataki Zomé, vient des mots japonais tataki marteler et zomé teindre , il s’agit d’un procédé de martelage de végétaux permettant de révéler leur empreinte sur une matière choisie.

C’est en partant de l’œuvre de Charlotte Moth présente dans l’exposition, que nous vous invitons à venir découvrir et pratiquer la technique du Tataki Zomé, impression végétale. Nous vous proposons deux heures d’atelier où petits et grands sont invités à découvrir l’éco-art et une tradition ancestrale à mi-chemin entre art et artisanat.

Vous repartirez avec votre impression sur textile ! .

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66

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English :

L’événement Atelier 7-12 ans / Atelier teinture végétale / Tataki Zomé Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-04 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)