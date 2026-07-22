Atelier dès 8 ans / Tapisserie / Tisser ensemble La Villa / Frac-Collection Arc-lès-Gray
mercredi 12 août 2026 · La Villa / Frac-Collection · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Arc-lès-Gray
Atelier dès 8 ans / Tapisserie / Tisser ensemble
La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir la Villa / Frac-Collection et vous inspirer des oeuvres exposées pour imaginer, assembler et entrelacer fils et matières. Contribuez à la création d’une tapisserie collective, où chaque geste vient enrichir une oeuvre commune.
Atelier animé par ArtKaravane .
La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66
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English : Atelier dès 8 ans / Tapisserie / Tisser ensemble
L’événement Atelier dès 8 ans / Tapisserie / Tisser ensemble Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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