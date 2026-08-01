Théâtre immersif Rue de Dijon Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Théâtre immersif

Rue de Dijon Parc Lamugnière Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Installé dans une caravane transformée en un univers poétique, ce spectacle de théâtre d’ombres et d’objets invite petits et grands à découvrir l’histoire d’un peuple vivant dans les arbres, confronté à la montée des eaux. À travers un récit sensible, où l’imaginaire, la nature et l’entraide occupent une place centrale, le spectacle aborde avec douceur les thèmes du changement, de la perte et de l’espoir. .

Rue de Dijon Parc Lamugnière Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 97 03 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre immersif

L’événement Théâtre immersif Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY