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AGENDA · Arc-lès-Gray

Théâtre immersif Rue de Dijon Arc-lès-Gray

mardi 18 août 2026 · Rue de Dijon · Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Rue de Dijon
Adresse
Parc Lamugnière
Ville
70100 Arc-lès-Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Arc-lès-Gray

Théâtre immersif

Rue de Dijon Parc Lamugnière Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Installé dans une caravane transformée en un univers poétique, ce spectacle de théâtre d’ombres et d’objets invite petits et grands à découvrir l’histoire d’un peuple vivant dans les arbres, confronté à la montée des eaux. À travers un récit sensible, où l’imaginaire, la nature et l’entraide occupent une place centrale, le spectacle aborde avec douceur les thèmes du changement, de la perte et de l’espoir.   .

Rue de Dijon Parc Lamugnière Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 97 03 78 

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English : Théâtre immersif

L’événement Théâtre immersif Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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