Atelier dès 9 ans / Atelier d’animation d’images / Le temps en mouvement La Villa / Frac-Collection Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Atelier dès 9 ans / Atelier d’animation d’images / Le temps en mouvement

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre du thème Métamorphose, l’association ArtKaravane vous invite à découvrir l’atelier Le temps en mouvement.

Venez explorer la Villa / Frac-Collection et vous inspirer des oeuvres exposées pour imaginer une transformation en images. Dessinez, décomposez le mouvement et donnez vie à vos créations grâce aux techniques anciennes du cinéma, pour révéler vos illustrations en animation.

Atelier animé par ArtKaravane .

La Villa / Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66

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English : Atelier dès 9 ans / Atelier d’animation d’images / Le temps en mouvement

L’événement Atelier dès 9 ans / Atelier d’animation d’images / Le temps en mouvement Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-07 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)