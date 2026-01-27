Louise Morstan et la Marmotte Rouge Espace Festi’Val Arc-lès-Gray
Louise Morstan et la Marmotte Rouge Espace Festi’Val Arc-lès-Gray vendredi 29 mai 2026.
Louise Morstan et la Marmotte Rouge
Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Retrouvez le Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à partager entre amis ou en famille! .
Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 77 60 28 theatreduquiproquo@gmail.com
English : Louise Morstan et la Marmotte Rouge
L’événement Louise Morstan et la Marmotte Rouge Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY