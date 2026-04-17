Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine Salle Festi’Val Arc-lès-Gray

Arc-lès-Gray

Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine

Salle Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

L’Harmonie de Gray invite la fanfare de la Cavalerie à pied de la Garde Républicaine. .

Salle Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 45 61 08

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English :

L’événement Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY