Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine Salle Festi’Val Arc-lès-Gray
Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine Salle Festi’Val Arc-lès-Gray vendredi 22 mai 2026.
Arc-lès-Gray
Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine
Salle Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
L’Harmonie de Gray invite la fanfare de la Cavalerie à pied de la Garde Républicaine. .
Salle Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 45 61 08
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English :
L’événement Fanfare de Cavalerie à pied de la Garde Républicaine Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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