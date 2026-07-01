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Conférence du Mardi: thème à confirmer, Salle Pierre-Niederberger, Chaumont

mardi 17 novembre 2026 · Salle Pierre-Niederberger · Chaumont

Conférence du Mardi: thème à confirmer, Salle Pierre-Niederberger, Chaumont

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Salle Pierre-Niederberger
Adresse
rue du Capitaine Tassard, 52000 Chaumont
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne

Conférence du Mardi: thème à confirmer Mardi 17 novembre, 20h30 Salle Pierre-Niederberger Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T20:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T20:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne.
Programme à venir (la date est susceptible de changer).

Salle Pierre-Niederberger rue du Capitaine Tassard, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est Hôtel du Département de la Haute-Marne Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne.

©Ville de Chaumont

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