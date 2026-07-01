Conférence du Mardi: thème à confirmer, Salle Pierre-Niederberger, Chaumont

Informations pratiques

Conférence du Mardi: thème à confirmer Mardi 19 janvier 2027, 20h30 Salle Pierre-Niederberger Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne.

Programme à venir (la date est susceptible de changer).

Salle Pierre-Niederberger rue du Capitaine Tassard, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est Hôtel du Département de la Haute-Marne Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne.

©Ville de Chaumont