Conférence du Mardi: thème à confirmer, Salle Pierre-Niederberger, Chaumont
mardi 9 mars 2027 · Salle Pierre-Niederberger · Chaumont
Informations pratiques
Conférence du Mardi: thème à confirmer Mardi 9 mars 2027, 20h30 Salle Pierre-Niederberger Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00
Fin : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00
Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne.
Programme à venir (la date est susceptible de changer).
Salle Pierre-Niederberger rue du Capitaine Tassard, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est Hôtel du Département de la Haute-Marne Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne.
©Ville de Chaumont
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