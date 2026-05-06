Conférence du mercredi Le cours Rochette Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême mercredi 18 novembre 2026.

Angoulême

Conférence du mercredi Le cours Rochette

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

La Société Archéologique et Historique de la Charente entretient la mémoire du département de la Charente et participe à l’identité régionale.

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Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 17 22 contact@sahcharente.fr

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English :

The Charente Archaeological and Historical Society preserves the history of the Charente department and contributes to the region’s identity.

L’événement Conférence du mercredi Le cours Rochette Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême