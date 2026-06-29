Conférence du mercredi Le pasteur Jarrousseau Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême mercredi 9 décembre 2026.

Angoulême

Conférence du mercredi Le pasteur Jarrousseau

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

La Société Archéologique et Historique de la Charente entretient la mémoire du département de la Charente et participe à l’identité régionale.

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Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 17 22 contact@sahcharente.fr

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English :

The Charente Archaeological and Historical Society preserves the history of the Charente department and contributes to the region’s identity.

L’événement Conférence du mercredi Le pasteur Jarrousseau Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême