Conférence du mercredi Le préfet Garnier et le Commissaire régional de la République Schuller Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême
Conférence du mercredi Le préfet Garnier et le Commissaire régional de la République Schuller Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême mercredi 14 octobre 2026.
Angoulême
Conférence du mercredi Le préfet Garnier et le Commissaire régional de la République Schuller
Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
La Société Archéologique et Historique de la Charente entretient la mémoire du département de la Charente et participe à l’identité régionale.
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Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 17 22 contact@sahcharente.fr
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English :
The Charente Archaeological and Historical Society preserves the history of the Charente department and contributes to the region’s identity.
L’événement Conférence du mercredi Le préfet Garnier et le Commissaire régional de la République Schuller Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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