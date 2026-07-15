Conférence du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Médiathèque, Munster
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Munster
Informations pratiques
Conférence du Parc naturel régional des Ballons des Vosges Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Conférence sur la protection et la biodiversité, Natura 2000, gestion des milieux naturels… Profitez également de l’exposition « Des plantes et des hommes ».
Accès libre.
Médiathèque 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est
Conférence sur la protection et la biodiversité, Natura 2000, gestion des milieux naturels… Profitez également de l’exposition « Des plantes et des hommes ».
© Médiathèque Vallée de Munster
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