Conférence du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Médiathèque, Munster

Informations pratiques

Conférence du Parc naturel régional des Ballons des Vosges Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence sur la protection et la biodiversité, Natura 2000, gestion des milieux naturels… Profitez également de l’exposition « Des plantes et des hommes ».

Accès libre.

Médiathèque 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est

Conférence sur la protection et la biodiversité, Natura 2000, gestion des milieux naturels… Profitez également de l’exposition « Des plantes et des hommes ».

© Médiathèque Vallée de Munster