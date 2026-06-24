Informations pratiques

Montmorillon

Conférence du texte à la musique, Mérimée et Bizet les deux visages de Carmen

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Aujourd’hui encore, Carmen est l’opéra français le plus joué au monde. Chaque jour, quelque part sur la planète, deux représentations au moins de cette œuvre sont données ! Le 28 juillet, c’est à Montmorillon que ce spectacle sera proposé par la Compagnie Figaro si Figaro là.

Eric Sprogis explorera les liens entre l’opéra de Bizet (1875) et la nouvelle de Mérimée (1845), et montrera comment le compositeur s’est inspiré du texte original tout en y apportant sa propre vision, en soulignant différences et similitudes, ainsi que ses choix artistiques.

Accessible à tous, cette conférence permettra de mieux comprendre le contexte de création de Carmen. Amateurs ou curieux pourront ainsi approfondir leur connaissance de l’œuvre et se préparer au spectacle du 28 juillet.

Entrée libre .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Conférence du texte à la musique, Mérimée et Bizet les deux visages de Carmen

L’événement Conférence du texte à la musique, Mérimée et Bizet les deux visages de Carmen Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne