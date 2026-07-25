Informations pratiques

Châtenois

Conférence d’un monde à l’autre

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 22:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Cyril Dion nous invite à la réflexion et propose une vision optimiste en s’appuyant sur des exemples concrets d’alternatives déjà existantes

Auteur de nombreux livres et à la réalisation de 3 films, Cyril Dion nous invite à la réflexion lors de cette conférence. Au-delà des récits qui façonnent nos imaginaires collectifs, il nous propose ici une vision optimiste en s’appuyant sur des exemples concrets d’alternatives déjà existantes qui peuvent inspirer des transformations à grande échelle. L’engagement citoyen et la coopération sont importants pour accompagner ces changements, il ne reste plus qu’à passer à l’action.

Prix libre et conscient. Vous pouvez payer le montant de votre choix. Si vous ne savez pas combien, nous conseillons un prix de 15 €. Donner c’est nous permettre de développer l’offre d’activités pour les prochaines années et soutenir nos actions.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, les Communauté de communes de Sélestat et territoires, Ried de Marckolsheim, Vallée de Villé, Val d’Argent, Canton d’Erstein et par le SMICTOM d’Alsace centrale. En partenariat avec la commune de Châtenois. .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est lamaison@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cyril Dion invites us to reflect and offers an optimistic outlook, drawing on concrete examples of alternatives that already exist

L’événement Conférence d’un monde à l’autre Châtenois a été mis à jour le 2026-07-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme