Conférence éclipses solaires et lunaires Salle Mangeot Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

Conférence éclipses solaires et lunaires

Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Conférence animée par Frédéric VAST (Association Sammielloise d’Astronomie), sur le thème éclipses solaires et lunaires, les secrets d’un alignement parfait pour un spectacle fascinant.

Conférence tout public, dès 10 ans. Entrée gratuite. Vente de lunettes de protection en vue de l’éclipse de soleil du 12 août, à 3 € la paire.

Réservations auprès de l’office de tourisme Coeur de Lorraine au 03 29 89 06 47 ou bien par mail via accueil@coeurdelorraine-tourisme.frTout public

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Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

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English :

Lecture presented by Frédéric VAST (Sammielloise Astronomy Association) on the topic: “Solar and Lunar Eclipses: The Secrets of a Perfect Alignment for a Fascinating Spectacle.”

Lecture open to the general public, ages 10 and up. Free admission. Protective eclipse glasses will be on sale for the August 12 solar eclipse, at 3 each.

Reservations can be made at the Coeur de Lorraine Tourist Office at 03 29 89 06 47 or by email at accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

L’événement Conférence éclipses solaires et lunaires Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-15 par OT COEUR DE LORRAINE