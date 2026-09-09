Conférence : écrire pour vivre, dire et s’engager, Campus 1 Université de Caen Normandie, Caen
vendredi 18 septembre 2026 · Campus 1 Université de Caen Normandie · Caen
Informations pratiques
Conférence : écrire pour vivre, dire et s’engager Vendredi 18 septembre, 19h00 Campus 1 Université de Caen Normandie Calvados
Durée 1h15.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:15:00+02:00
Écrire pour vivre, dire et s’engager
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
À travers une conférence vivante, documentée et ponctuée de lectures, cette proposition redonne voix à des femmes qui se sont affranchies des rôles traditionnellement assignés à leur genre. Parmi elles, Christine de Pizan, dont la plume fut d’abord un moyen de subsister dans un monde fait par et pour les hommes, avant de devenir un puissant outil de défense de la condition des femmes. Une rencontre pour faire entendre des paroles longtemps minimisées et lutter contre leur effacement de l’histoire.
– Alexandra Destais et Joanne Génini –
Campus 1 Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-haut-les-mots/evenements/journee-du-matrimoine-et-si-les-femmes-avaient-compte »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Écrire pour vivre, dire et s’engager
©Sophie Lulague
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