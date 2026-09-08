Conférence Eglise Sainte-Thérèse à Metz : Un édifice majeur entre tradition et modernité, Archives départementales de la Moselle, Saint-Julien-lès-Metz
mercredi 16 septembre 2026 · Archives départementales de la Moselle · Saint-Julien-lès-Metz
Informations pratiques
Conférence Eglise Sainte-Thérèse à Metz : Un édifice majeur entre tradition et modernité Mercredi 16 septembre, 18h00 Archives départementales de la Moselle Moselle
gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:30:00+02:00
Conçu par Roger-Henry EXPERT, ce monument est l’un des rares édifices à avoir été classé monuments historiques (1998), moins de cinquante ans après sa construction (1954 pour l’église et 1963 pour sa flèche) ! Son état sanitaire est aujourd’hui une urgence pour garantir sa conservation et son intégrité. La conférence proposée par Hughes DUWIG, architecte du patrimoine en Moselle, présentera son intérêt historique, architectural et artistique, avec notamment les vitraux-claustras de Nicolas UNTERSTELLER, uniques en France.
https://www.archives57.com/
Voir également les Journées européennes du patrimoines aux Archives départementales de la Moselle https://openagenda.com/fr/jep/events/80829135_programme-des-journees-europeennes-du-patrimoine-7022723
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La conférence proposée par Hughes DUWIG, architecte du patrimoine en Moselle, présentera son intérêt historique, architectural et artistique. conférence moselle
@AD57
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