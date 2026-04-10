Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic auditorium Terraqué Carnac

Carnac

Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic

auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17 21:30:00

Date(s) :

2026-06-17

20h30 conférence “Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic”

Conférence de C. Obeltz, archéologue, prospecteur et chercheur indépendant.

ll y a 7000 ans, le littoral Morbihannais se transforme ; tumulus et groupes de pierres dressées fleurissent sur les côtes. Quelles sont leurs caractéristiques ? Pourquoi là ? A travers ces architectures, c’est de sociétés humaines qu’il s’agit. De récentes recherches offrent un nouvel éclairage sur ces premiers bâtisseurs.

Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation. .

auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE CARNAC