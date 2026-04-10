Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic auditorium Terraqué Carnac
Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic auditorium Terraqué Carnac mercredi 17 juin 2026.
Carnac
Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic
auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 21:30:00
Date(s) :
2026-06-17
20h30 conférence “Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic”
Conférence de C. Obeltz, archéologue, prospecteur et chercheur indépendant.
ll y a 7000 ans, le littoral Morbihannais se transforme ; tumulus et groupes de pierres dressées fleurissent sur les côtes. Quelles sont leurs caractéristiques ? Pourquoi là ? A travers ces architectures, c’est de sociétés humaines qu’il s’agit. De récentes recherches offrent un nouvel éclairage sur ces premiers bâtisseurs.
Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation. .
auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE CARNAC
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac 15 mai 2026
- Conférence contée Espace Culturel Carnac 15 mai 2026
- Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac 16 mai 2026
- Festival Arvorizion Salle du Ménec Carnac 16 mai 2026
- Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué Place de la Chapelle Carnac 19 mai 2026