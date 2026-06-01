Carnac

Contes d’ici et d’ailleurs

Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

À 15h Le rendez-vous des amoureux des contes, pour petites et grandes oreilles. Durée 1h. Offert par l’association Contes d’ici et d’ailleurs.

Gratuit sur inscription. .

Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

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English :

L’événement Contes d’ici et d’ailleurs Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE CARNAC