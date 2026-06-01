Exposition: Opération collections Carnac
Exposition: Opération collections Carnac samedi 13 juin 2026.
Carnac
Exposition: Opération collections
Musée de la Préhistoire Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2027-12-31
Date(s) :
2026-06-13
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Cette exposition est accessible sans réservation et fait partie du billet d’entrée, offrant ainsi une expérience enrichissante pour tous les publics.
Accessible aux horaires d’ouverture. .
Musée de la Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04
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English :
L’événement Exposition: Opération collections Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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