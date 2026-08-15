Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic auditorium Terraqué Carnac

Informations pratiques

Carnac

Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic

auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Conférence de Cyrille Chaigneau, archéologue, médiateur scientifique au Musée de préhistoire de Carnac.

La conférence organisée par l’association Les amis du Musée de Carnac, présentera le Tumulus Saint-Michel de Carnac, érigé dès le 5e millénaire avant notre ère.

Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation

Érigés dès le 5e millénaire avant notre ère, les tumulus carnacéens du Morbihan sont de monumentales masses sédimentaires sans couloir, issues de terres marécageuses lointaines, qui révèlent l’émergence d’une puissante aristocratie néolithique. Au cœur de cet ensemble se détache le triptyque des géants (Mané er Hroech, Tumiac et le Mont Saint-Michel). Repères maritimes visibles entre eux, ils ont généré un espace sacré attirant ensuite des centaines de sépultures. Le Mont Saint-Michel, plus volumineux et point culminant de la baie de Quiberon, montre une continuité cultuelle unique jusqu’à sa chapelle actuelle. Fouillé dès 1862 par R. Galles puis au début du XXe siècle par Z. Le Rouzic, il a livré un mobilier funéraire prestigieux (haches en jade et fibrolite, variscite) dans une ciste (sépulture) centrale. Moins élevé mais doté d’une stèle gravée et d’un mobilier alpin d’une richesse exceptionnelle, le Mané er Hroech apparaît, avec Tumiac, comme le prédécesseur évolutif du géant de Saint-Michel. .

auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Conférence Entre terre et mer, un nouveau regard sur Er Lannic Carnac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE CARNAC