Conférence « Esclavage et exploitation : Portraits d’hier et d’aujourd’hui », Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Conférence « Esclavage et exploitation : Portraits d’hier et d’aujourd’hui » Lundi 18 mai, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T17:30:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T17:30:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00

Intervenants :

Clément Piquet, doctorant en histoire et agrégé,

Bénédicte Lavaud-Legendre, juriste et chercheure au CNRS,

Margaux Amanou, coordinatrice de l’association RUELLE,

Gaëlle Encrenaz, photographe de l’exposition.

L’exposition interroge les liens entre le système esclavagiste identifié à Bordeaux au XVIIIe siècle et les formes contemporaines d’exploitation des personnes mêlée à une présentation d’ouvrages anciens issus des réserves patrimoniales, comme preuve du passé colonial et du soulèvement des personnes esclavisées pour retrouver leur liberté.

Elle met en regard les parcours de femmes ayant subi des formes actuelles d’exploitation avec ceux d’esclaves ayant vécu en Gironde.

La série « Une image à soi », réalisée par la photographe bordelaise Gaëlle Encrenaz, est le fruit d’ateliers menés en 2025 auprès de femmes suivies par RUELLE (https://associationruelle.org) qui accompagne des personnes victimes de formes contemporaines d’exploitation (esclavage domestique, travail forcé, exploitation sexuelle…).

A découvrir du mardi 12 mai au mercredi 29 juillet, pallier du 2 -ème étage

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://associationruelle.org »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

en lien avec l’exposition présentée à la bibliothèque au 2ème étage Rappelons-nous

©Gaëlle Encrenaz