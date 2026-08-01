CONFÉRENCE ET DÉDICACE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
vendredi 7 août 2026 · à la Maison des Sources · Mauléon-Barousse
Informations pratiques
Mauléon-Barousse
CONFÉRENCE ET DÉDICACE
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7 août, à 15h30 à la maison des Sources Conférence de René Marrot ‘La Barousse Vallée du pastoralisme’ avec la séance dédicace du nouveau livre ‘Les chemins de l’oubli’.
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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Friday, August 7, at 3:30 p.m. at the Maison des Sources: Lecture by René Marrot, “La Barousse—Valley of Pastoralism,” followed by a book signing for his new book, *Les chemins de l’oubli*.
L’événement CONFÉRENCE ET DÉDICACE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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