CONFÉRENCE ET DÉDICACE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

vendredi 7 août 2026 · à la Maison des Sources · Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Mauléon-Barousse

CONFÉRENCE ET DÉDICACE

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août, à 15h30 à la maison des Sources Conférence de René Marrot ‘La Barousse Vallée du pastoralisme’ avec la séance dédicace du nouveau livre ‘Les chemins de l’oubli’.

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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Friday, August 7, at 3:30 p.m. at the Maison des Sources: Lecture by René Marrot, “La Barousse—Valley of Pastoralism,” followed by a book signing for his new book, *Les chemins de l’oubli*.

L’événement CONFÉRENCE ET DÉDICACE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65