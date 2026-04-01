Conférence et partages voyage sonore et relaxation Salle Cheneviers Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Conférence et partages voyage sonore et relaxation

Salle Cheneviers MJC Jean-Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez la numérologie avec Gaëlle Perrault et explorez la loi de l’attraction par la sophrologie et les voyages sonores avec Elsa Deyna.

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Salle Cheneviers MJC Jean-Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr

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English :

Discover numerology with Gaëlle Perrault and explore the law of attraction through sophrology and sound travel with Elsa Deyna.

L’événement Conférence et partages voyage sonore et relaxation Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme