Conférence et partages voyage sonore et relaxation Salle Cheneviers Bourg-lès-Valence
Conférence et partages voyage sonore et relaxation Salle Cheneviers Bourg-lès-Valence samedi 18 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
Conférence et partages voyage sonore et relaxation
Salle Cheneviers MJC Jean-Moulin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Découvrez la numérologie avec Gaëlle Perrault et explorez la loi de l’attraction par la sophrologie et les voyages sonores avec Elsa Deyna.
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Salle Cheneviers MJC Jean-Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr
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English :
Discover numerology with Gaëlle Perrault and explore the law of attraction through sophrology and sound travel with Elsa Deyna.
L’événement Conférence et partages voyage sonore et relaxation Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme
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