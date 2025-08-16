One man show Gregory Vacher dans En attendant l’instant présent L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show Gregory Vacher dans En attendant l’instant présent

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2026-04-22 20:30:00

fin : 2026-04-23 20:30:00

2026-04-22

Depuis toujours, Gregory Vacher s’interroge sur le sens de la vie. Qu’est-ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Gregory Vacher has always wondered about the meaning of life. What will finally make him happy in the long term?

