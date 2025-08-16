One man show Loïc Roso dans Sans limite L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show Loïc Roso dans Sans limite

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Se poser des questions, c’est bien. En rire, c’est mieux !

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Asking questions is good. Laughing about them is even better!

