Conférence « ÉTRE ARBRE » EN ART CONTEMPORAIN, Galerie Remp-arts, Durban-Corbières

Informations pratiques

Conférence « ÉTRE ARBRE » EN ART CONTEMPORAIN Samedi 29 mai 2027, 18h00 Galerie Remp-arts Aude

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T18:00:00+02:00 – 2027-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-29T18:00:00+02:00 – 2027-05-29T20:00:00+02:00

Etre arbre en art contemporain

La nature et les arbres ont depuis toujours inspiré les artistes. L’Arbre est bien le plus beau symbole de nos paysages !

L’objet de la conférence est d’interroger les œuvres des artistes contemporains dans leur rapport à l’arbre – plus particulièrement celles mises en scène dans la nature. L’arbre! Est-ce pour mieux le connaitre, pour le magnifier ou pour dire sa vulnérabilité ?

A partir de nombreuses reproductions d’œuvres contemporaines (et un extrait de film), j’insisterai sur le sens de l’œuvre mais aussi son instauration, les matériaux mis en jeu, son rapport au lieu de mise en vue, …, tous les éléments pouvant aider à l’appropriation de l’œuvre.

Un échange prolongera et nourrira le propos.

« La forêt nous parle de la forêt

mais en parlant de la forêt elle nous parle de l’homme. »

Giuseppe Penone

Conférence intercative par Louis VIEL, docteur arts platiques, conduite à partire des images de l’exposisition alors en cours.

Durée : 2 heures

Galerie Remp-arts 14, rue des remparts 11360 Durban-Corbières Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie 0687036655 http://www.galerie-remp-arts.com A 30 minutes de Narbonne

A 30 minutes de Lézignan

A 25 minutes de Sigean

​A 45 minutes de Perpignan

A la sortie du village en direction de Villeneuve, dernière voie sur la gauche.

– A la fourche, prendre le plus à gauche et monter le chemin de Saint-Marc en direction du château.

– Se garer sur le parking derrière le château et poursuivre à pied, environ 75m.

Etre arbre en art contemporain

©Louis VIEL