Vernissage Qu’est-ce que je fais de la photo?, Galerie Remp-arts, Durban-Corbières

Informations pratiques

Vernissage Qu’est-ce que je fais de la photo? Samedi 12 septembre, 18h00 Galerie Remp-arts Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00

Q’est-ce-que je fais de la photo?

Dans cette création, Sylvie MIR expérimente à travers le pictural, sa propre mesure très élastique du temps et de l’espace : pour elle « l’activité picturale est un possible en marche. Des montages d’images rapprochent photographie et peinture, et obligent le regard à les assimiler comme un seul territoire visuel. « L’image photographique n’est pas une fin en soi, mais un point de départ. Elle est découpée, saturée, déplacée, travaillée comme on le ferait d’une toile ou d’un dessin.

Pour ce travail, elle brouille la frontière entre le champ et le hors-champ, entre ce qui est montré et ce qui échappe. Ses œuvres ne « représentent » rien, elles présentent. Elles invitent à voir autrement, à ressentir la photographie dans sa dimension la plus tactile, la plus libre, en dialogue constant avec la peinture, le dessin et les gestes du quotidien.

Sylvie Mir : www.sylviemir.com

Galerie Remp-arts 14, rue des remparts 11360 Durban-Corbières Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie 0687036655 http://www.galerie-remp-arts.com [{« link »: « http://www.sylviemir.com »}] A 30 minutes de Narbonne

A 30 minutes de Lézignan

A 25 minutes de Sigean

​A 45 minutes de Perpignan

A la sortie du village en direction de Villeneuve, dernière voie sur la gauche.

– A la fourche, prendre le plus à gauche et monter le chemin de Saint-Marc en direction du château.

– Se garer sur le parking derrière le château et poursuivre à pied, environ 75m.

Q’est-ce-que je fais de la photo?

© Sylvie MIR