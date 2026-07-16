Vernissage RAYONNANCES Exposition de David AUCOUTURIER, Galerie Remp-arts, Durban-Corbières

Informations pratiques

Vernissage RAYONNANCES Exposition de David AUCOUTURIER Samedi 26 juin 2027, 18h00 Galerie Remp-arts Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-26T18:00:00+02:00 – 2027-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-26T18:00:00+02:00 – 2027-06-26T20:00:00+02:00

Rayonnances

Une recherche de David AUCOUTURIER. Les images de cette série ont été réalisées au sein d’un territoire familier, situé dans les Corbières. Ici les arbres sont groupés en petites forêts et la garrigue gagne sur les anciennes terres agricoles. C’est un décor commun, presque banal.

Dans ce travail, l’artiste porte son attention sur la disparition et la réapparition de la lumière, moments durant lesquels le rayonnement incident s’équilibre avec celui émis par la matière ; ce sont des instants où l’immense côtoie l’intime, où le temps paraît s’arrêter.

La série rassemble les fragments d’une géographie dont les contours sensoriels et symboliques se modifient. Elle fait le portrait d’une nature chargée d’évocations puissantes pour l’âme humaine. L’ordre de présentation des photographies est inversé par rapport au déroulement chronologique naturel ; la première séquence comporte des clichés du crépuscule, la seconde illustre l’heure bleue, et la dernière l’heure dorée. Cette disposition met en exergue d’autres significations plus enfouies : l’allusion à un processus vital passant par une phase d’introspection puis une reconnexion progressive au monde extérieur.

David AUCOUTURIER : https://www.instagram.com/davidaucouturier/

Galerie Remp-arts 14, rue des remparts 11360 Durban-Corbières Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie 0687036655 http://www.galerie-remp-arts.com [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 92 Followers, 257 Following, 17 Posts – See Instagram photos and videos from David Aucouturier (@davidaucouturier) », « type »: « rich », « title »: « David Aucouturier (@davidaucouturier) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/468764497_955023853165883_2865506946199539081_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=u0OXi0x7p8oQ7kNvwGa7Fvc&_nc_oc=AdpQIG7k7Ewq8Y3IKl4ap8Q_t3hT8CAY4fsbOnfsYBhjwKlges4NWMzt4AXiTuJDC1Y&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af4WySyXvJK1SPY1A77gyLM5JtsPz8nbg_4jdKxNUvlKaA&oe=6A0CC3ED », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/davidaucouturier/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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A 30 minutes de Lézignan

A 25 minutes de Sigean

​A 45 minutes de Perpignan

A la sortie du village en direction de Villeneuve, dernière voie sur la gauche.

– A la fourche, prendre le plus à gauche et monter le chemin de Saint-Marc en direction du château.

– Se garer sur le parking derrière le château et poursuivre à pied, environ 75m.

Rayonnances

© David AUCOUTURIER