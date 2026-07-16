Vernissage ARE YOU SERIOUS?, Galerie Remp-arts, Durban-Corbières

Informations pratiques

Vernissage ARE YOU SERIOUS? Samedi 4 septembre 2027, 18h00 Galerie Remp-arts Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-04T18:00:00+02:00 – 2027-09-04T20:00:00+02:00

Fin : 2027-09-04T18:00:00+02:00 – 2027-09-04T20:00:00+02:00

ARE YOU SERIOUS?

Cet intitulé est un clin d’oeil à Sirius, étoile la plus brillante au firmament.

Paola DI PRIMA, sollicitée pour participer à la saison, offrira une série sur la voute céleste. Encore à l’état de conception, elle sera exposée en septembre 2027 (d’ici 20 mois).

Le ciel comme « territoire-écran » permet d’investir et de développer une graphie dans sa spatialité et sa temporalité. Il s’agit pour l’artiste de travailler avec la lune en tant que motif, celui su « point lumière ». Dessiner dans l’espace à l’aveugle sur un support immatériel au moyen d’un appareil photographique, c’est vouloir inscrire une trajectoire, une durée, dessiner une trace de l’enregistrement du mouvement de la captation de la lumière.

De son observation aussi patiente que passionnée de la Lune, des étoiles, des constellations et des galaxies, de ce compagnonnage physique autant que métaphysique avec les sphères célestes lointaines résulte un panel de créations plastiques qu’unifient un thème fédérateur, la cartographie de l’univers, et autant d’œuvres signalées par l’imaginaire cosmique.

Paola di Prima ne regarde pas la voûte céleste pour la représenter à l’identique, de façon mimétique, en dupliquant l’image vue ou celles encore des grands télescopes ou que nous envoient, émises depuis l’espace, les sondes spatiales. Plutôt et en lieu et place, elle fait, de cette puissante source d’inspiration, l’occasion d’une rêverie, d’un accouchement de formes qui tout à la fois évoquent directement le cosmos ainsi que l’empreinte mentale qu’il scelle en nous, à titre de lieu de l’offre hyperbolique, riche de ses milliards de composants solides ou gazeux mais aussi à titre d’espace mystérieux, dont on ne sait au demeurant d’où il vient, où il va et pour combien de temps encore.

https://www.paoladiprima.fr/

Galerie Remp-arts 14, rue des remparts 11360 Durban-Corbières Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie 0687036655 http://www.galerie-remp-arts.com [{« link »: « https://www.paoladiprima.fr/ »}] A 30 minutes de Narbonne

A 30 minutes de Lézignan

A 25 minutes de Sigean

​A 45 minutes de Perpignan

A la sortie du village en direction de Villeneuve, dernière voie sur la gauche.

– A la fourche, prendre le plus à gauche et monter le chemin de Saint-Marc en direction du château.

– Se garer sur le parking derrière le château et poursuivre à pied, environ 75m.

ARE YOU SERIOUS?

© Paola DI PRIMA