Visite guidée du château de Durban-Gléon, de la chapelle et du vieux village, Château des seigneurs de Durban, Durban-Corbières

Informations pratiques

Visite guidée du château de Durban-Gléon, de la chapelle et du vieux village 19 et 20 septembre Château des seigneurs de Durban Aude

Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de Durban-Gléon, de la chapelle et du vieux village

Plongez dans l’histoire de Durban-Gléon à travers une visite guidée du château, de sa chapelle romane et des vestiges du vieux village.

️ Vous pourrez également découvrir une exposition d’objets issus des fouilles archéologiques, des images des chantiers et des photographies de l’ancien village, témoins précieux du passé.

⚠️ Attention : le site n’est pas aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Château des seigneurs de Durban D611, 11360 Durban-Corbières Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie Occupé pendant 600 ans par la même famille, les Treilhes-Gléon-Durban, cet édifice était un manoir à vocation agricole plus que guerrière. Aujourd’hui, il ne reste que des vestiges de l’édifice du XIIe siècle, remanié ensuite au XVIIe siècle. D611 direction Tuchan.

Visite guidée du château de Durban-Gléon, de la chapelle et du vieux village

© Michel Murat – Comité de sauvegarde du vieux Durban