Vernissage : « Etre arbre », Galerie Remp-arts, Durban-Corbières

Informations pratiques

Vernissage : « Etre arbre » Samedi 15 mai 2027, 18h00 Galerie Remp-arts Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-15T18:00:00+02:00 – 2027-05-15T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-15T18:00:00+02:00 – 2027-05-15T20:00:00+02:00

Etre arbre

L’exposition-installation de Louis VIEL peut être considérée comme un travail déroutant car la photographie intervient en fin d’expérimentation pour étudier les capacités de transformation d’un système. Pour ce faire, l’artiste a recours à un procédé simple : faire tomber des objets élémentaires du quotidien et photographier le résultat. Cela peut être du sable, des carreaux de céramique, des gouttes d’eau, des galets (…).

Le résultat est toujours le fruit de la pesanteur mais également du hasard.

Dans sa série, Louis Viel intègrera des photos de papier déchiré : la déchirure est ici le symbole de quelque chose que l’on ne peut pas prédire, même si cela ne passe pas par la chute. En fait, dans l’ensemble de ses travaux, Louis Viel a en partie gardé la casquette du scientifique qu’il a été pendant toute sa carrière professionnelle : il est toujours dans l’idée de chercher des formes signifiantes plutôt que de juste représenter. Cet artiste scientifique, comme le fut Arthur BATUT, aime à convoquer le hasard, la relation à l’espace, les math ou la physique dans son travail.

Louis VIEL : https://www.facebook.com/profile.php?id=100067220983218

Galerie Remp-arts 14, rue des remparts 11360 Durban-Corbières Durban-Corbières 11360 Aude Occitanie 0687036655 http://www.galerie-remp-arts.com [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100067220983218 »}] A 30 minutes de Narbonne

A 30 minutes de Lézignan

A 25 minutes de Sigean

​A 45 minutes de Perpignan

A la sortie du village en direction de Villeneuve, dernière voie sur la gauche.

– A la fourche, prendre le plus à gauche et monter le chemin de Saint-Marc en direction du château.

– Se garer sur le parking derrière le château et poursuivre à pied, environ 75m.

Etre arbre

© LouisVIEL